



Климатический кризис ставит зимние виды спорта под угрозу исчезновения

142 представителя зимних видов спорта, в том числе американская олимпийская чемпионка Микаэла Шиффрин, обратились с открытым письмом в Международную федерацию лыжного спорта с требованием сделать зимние виды спорта лидером в глобальной борьбе с углеродными выбросами и глобальным потеплением.



Они начали борьбу под девизом "Наш вид спорта находится под угрозой исчезновения". Спортсмены направили письмо президенту Международной федерации лыжного спорта, в котором заявили, что усилий организации в области устойчивого развития и защиты окружающей среды недостаточно.



"В связи с отменой соревнований из-за отсутствия снега, а также в связи с уменьшением возможностей обучения катанию на лыжах из-за стремительного таяния ледников, а также из-за невозможности производства искусственного снега в связи с глобальным потеплением, международное общественное мнение начинает воспринимать лыжные гонки как вид спорта, которому больше нет оправдания", — заявили спортсмены.



Спортсмены также утверждают, то само проведение соревнований приводит к большому количеству выбросов углекислого газа в атмосферу из-за многочисленных приготовлений к ним.



"По этим причинам мы, как члены сообщества зимних видов спорта, должны возглавить борьбу с изменением климата и сделать наши спортивные соревнования мероприятиями, не имеющими вредных выбросов в атмосферу. Поэтому нам нужна передовая организационная деятельность в этой области", - говорится в открытом письме.



Спортсмены подписали свое письмо словами: "Это наша самая важная гонка, давайте выиграем ее вместе".



Помимо простого призыва к нулевым выбросам, спортсмены также определили реальные цели для международной организации, согласно которым она должна к 2030 году сократить выбросы на 50 %, а к 2035 году достичь нулевого показателя.



Спортсмены также призывают к созданию отдела устойчивого развития, который будет работать с полной прозрачностью.

