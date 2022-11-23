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Испания феерично разгромила Коста-Рику со счётом 7:0
23.11.2022 22:26 Раиса Вовк

Испания феерично разгромила Коста-Рику со счётом 7:0

Сегодня, 23 ноября, состоялся матч в рамках группового этапа между командами Испании и Коста-Рики. Команды играли на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Противостояние завершилось со счётом 7:0 в пользу европейской команды.

Спустя 11 минут после стартового свистка счёт открыл нападающий команды Луиса Энрике Дани Ольмо. Спустя 10 минут Марко Асенсио укрепил преимущество испанцев. Ему ассистировал Жорди Альба.

В скором времени Ферран Торрес довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти. Остальные голы европейцы забили во второй половине встречи. На этот раз Ферран Торрес отличился с игры.

Остальные мячи были забиты после окончания основного времени: Карлос Солер отправил мяч в сетку ворот Кейлора Наваса на 91-й минуте, Альваро Мората установил итоговый счёт на 92-й минуте. 

Напомним, что накануне Аргентина неожиданно проиграла Саудовской Аравии дебютный матч в Катаре.

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