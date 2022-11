Иранские футболисты не пели гимн перед матчем со сборной Англии

Футболисты сборной Ирана не пели государственный гимн перед матчем со сборной Англии на чемпионате мира, который проходит в Катаре. Болельщики обеих команд встретили такое решение бурными аплодисментами.



Об этом сообщает журналист Патрик Бергер.



"Аплодисменты с трибун: иранские футболисты не поют гимн перед матчем с Англией. Массивное заявление", - написал журналист.





Applause from the stands: Iranian players not signing the national anthem before the match vs England. Massive statement. Goosebumps everywhere! 🇮🇷 #IranRevolution2022 #IranProtests #FIFAWorldCup pic.twitter.com/rKFHFbHb0j