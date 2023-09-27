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Герцог поблагодарил УЕФА за решение по молодежному ЧЕ по футболу
27.09.2023 17:27 Алина Груднева

Герцог поблагодарил УЕФА за решение по молодежному ЧЕ по футболу

Президент Израиля Ицхак Герцог встретился с главой УЕФА Александром Чеферином.

На встрече присутствовал глава Израильской футбольной ассоциации Моше Зуарец.

Президент выразил благодарность УЕФА за решение провести молодежный чемпионат европы по футболу в Израиле в 2027 году.

"Это - признание прогресса и исторических достижений израильского футбола в последние годы", - отметил Герцог.

Напомним, что Коллегия УЕФА решила провести в 2026 году чемпионат в Уэльсе, а на следующий год в Израиле.

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