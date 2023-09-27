



Герцог поблагодарил УЕФА за решение по молодежному ЧЕ по футболу

Президент Израиля Ицхак Герцог встретился с главой УЕФА Александром Чеферином.



На встрече присутствовал глава Израильской футбольной ассоциации Моше Зуарец.



Президент выразил благодарность УЕФА за решение провести молодежный чемпионат европы по футболу в Израиле в 2027 году.



"Это - признание прогресса и исторических достижений израильского футбола в последние годы", - отметил Герцог.



Напомним, что Коллегия УЕФА решила провести в 2026 году чемпионат в Уэльсе, а на следующий год в Израиле.