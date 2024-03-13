



Фанат "Ан-Наср" жестко раскритиковал Роналду за провал на матче

Фанат саудовского футбольного клуба Ан-Наср жестко раскритиковал Криштиану Роналду за его игру.



Свое недовольство он выразил перед журналистами после того, как команда вылетела с Азиатской Лиги Чемпионов.



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Болельщик обозвал одного из лучших игроков мира Роналду "мазилой".



"Все что может Криштиану – это кричать свое SIUUU, а во время матчей он просто растворяется. Кто не забил с метра? Лучший игрок мира? Роналду должен быть первым кандидатом на выход", - возмутился фанат.