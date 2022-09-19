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Евробаскет-2022: сборная Испании стала чемпионом
19.09.2022 06:24 Раиса Вовк

Евробаскет-2022: сборная Испании стала чемпионом

Уверенной победой сборной Испании над национальной командой Франции завершился решающий матч баскетбольного чемпионата Европы 2022 года.

Евробаскет-2022, финал

Испания – Франция – 88:76 (23:14, 24:23, 19:20, 22:19)
  
Сборная Испании обыграла Францию ​​в поединке за «золото» Евробаскета-2022 (88:76).

Испанцы взяли две первые четверти (23:14, 24:23), отдали третью 10-минутку (19:20), однако сумели удержать преимущество в заключительном отрезке встречи.

Испания стала четырехкратным чемпионом Европы. В последний раз она играла в финале в 2015 году, когда выиграла титул.

Третье место на Евробаскете-2022 завоевали представители сборной Германии. В стычке за бронзу немцы обыграли команду Польши – 82:69.

Накануне ФИБА предоставила Польше право на проведение Евробаскета-2025 вместе с еще тремя странами. 

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