



Евробаскет-2022: сборная Испании стала чемпионом

Уверенной победой сборной Испании над национальной командой Франции завершился решающий матч баскетбольного чемпионата Европы 2022 года.



Евробаскет-2022, финал



Испания – Франция – 88:76 (23:14, 24:23, 19:20, 22:19)



Сборная Испании обыграла Францию ​​в поединке за «золото» Евробаскета-2022 (88:76).



Испанцы взяли две первые четверти (23:14, 24:23), отдали третью 10-минутку (19:20), однако сумели удержать преимущество в заключительном отрезке встречи.



Испания стала четырехкратным чемпионом Европы. В последний раз она играла в финале в 2015 году, когда выиграла титул.



Третье место на Евробаскете-2022 завоевали представители сборной Германии. В стычке за бронзу немцы обыграли команду Польши – 82:69.



Накануне ФИБА предоставила Польше право на проведение Евробаскета-2025 вместе с еще тремя странами.