



Еврейский клуб впервые сыграет в Кубке Германии по футболу

Основанный пережившими Холокост в 1970 году, “Маккаби Берлин” станет первым еврейским клубом, который в воскресенье примет участие в Кубке Германии, втором по величине футбольном турнире в стране. Первым соперником команды в этом состязании, в котором примут участие шестьдесят четыре клуба станет могущественный “Вольфсбург”, играющий в Бундеслиге.



“Я в “Маккаби Берлин” с первого дня и никогда не думал, что мы, как еврейская команда, сыграем кубковый матч с командой из Бундеслиги”, – признал Мариан Вайселфиш, один из основателей клуба. “Для нас и для меня лично это большая радость”.



Вайселфиш, чья семья пережила Холокост благодаря польской семье, которая два года прятала их в своем подвале, вспоминает, что у фонда “Маккаби” была простая цель – “показать, что мы все еще здесь, что нас принимают, что мы не умерли в 1933 году".



“В 1935 году, когда был основан этот Кубок, евреям в нем не разрешалось участвовать. Таким образом, когда Маккаби с пятого уровня немецкого футбола встретится с “Вольфсбургом” с первого уровня, они вынесут на поле вес истории”, – считает репортер AP Киаран Фейи.



“Маккаби Берлин” является преемником клуба “Бар Кохба”, основанного в 1898 году для содействия участию евреев в спорте и на пике своего развития насчитывавшего более 40 000 членов. Однако “когда к власти пришли нацисты, они заставили еврейских спортсменов участвовать в отдельных соревнованиях, а затем в 1938 году полностью запретили еврейские организации”.



Хотя на щите клуба изображена Звезда Давида с характерным рисунком Маккаби, футбольная команда открыта для всех. Здесь есть еврейские, христианские и мусульманские игроки.



“Мы здесь, и всех, кто готов играть за за клуб с еврейскими корнями и еврейской культурой, мы абсолютно рады интегрировать в наши команды”, – подытожил Михаэль Кобленц, член Совета директоров “Маккаби Берлин”.