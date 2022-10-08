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Давка на стадионе: ФИФА не будет вводить санкции против Индонезии
08.10.2022 18:51 Ольга Белозерова

Давка на стадионе: ФИФА не будет вводить санкции против Индонезии

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что страна не столкнется с санкциями со стороны ФИФА после смертельной давки, которая произошла на стадионе после футбольного матча и унесла жизни больше 100 человек.

Об этом сообщает TIME.

Джоко Видодо сказал, что президент ФИФА Джани Инфантино написал ему в письме о потенциальном сотрудничестве между Индонезией и ФИФА, и страна останется принимающей стороной чемпионата мира U-20 в следующем году.

"На основании письма, слава богу, индонезийский футбол не подвергся санкциям ФИФА", - заявил Видодо. 

Напомним, что болельщики проигравшей команды вырвались на поле. Полиция применила против них слезоточивый газ, началась давка. В своих протоколах безопасности ФИФА не рекомендует использовать слезоточивый газ на стадионах и вокруг них и рекомендует постоянно открывать выходы во время игры. В то же время эти правила не применяются к национальным лигам, и ФИФА не имеет полномочий в отношении того, как местные органы власти и полиция контролируют толпу.

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