



Давка на стадионе: ФИФА не будет вводить санкции против Индонезии

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что страна не столкнется с санкциями со стороны ФИФА после смертельной давки, которая произошла на стадионе после футбольного матча и унесла жизни больше 100 человек.



Об этом сообщает TIME.



Джоко Видодо сказал, что президент ФИФА Джани Инфантино написал ему в письме о потенциальном сотрудничестве между Индонезией и ФИФА, и страна останется принимающей стороной чемпионата мира U-20 в следующем году.



"На основании письма, слава богу, индонезийский футбол не подвергся санкциям ФИФА", - заявил Видодо.



Напомним, что болельщики проигравшей команды вырвались на поле. Полиция применила против них слезоточивый газ, началась давка. В своих протоколах безопасности ФИФА не рекомендует использовать слезоточивый газ на стадионах и вокруг них и рекомендует постоянно открывать выходы во время игры. В то же время эти правила не применяются к национальным лигам, и ФИФА не имеет полномочий в отношении того, как местные органы власти и полиция контролируют толпу.