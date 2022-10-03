



Давка на матче в Индонезии: среди погибших 17 детей

Среди 125 погибших во время давки на футбольном матче в Индонезии оказалось 17 детей.

Об этом сообщает Reuters.

В стране нарастает недоумение тем, как могла произойти одна из самых страшных в мире катастроф на стадионах.

"Я и моя семья не думали, что все так обернется", — сказала Энда Вахьюни, старшая сестра двух мальчиков, 15-летнего Ахмада Кахьо и 14-летнего Мухаммеда Фарела, которые погибли на стадионе.

По ее словам, братья никогда не видели футбол вживую. Это было их первое посещение стадиона.

Как сообщалось ранее, в Индонезии будет создана специальная комиссия, которая займется расследованием трагедии.