



Чемпионат мира по дзюдо: сборная Израиля вылетела в Катар

За четыре дня до открытия чемпионата мира по дзюдо в Дохе, столице Катара, сегодня утром сборная Израиля вылетела на крупнейшее событие года в мире дзюдо, дающее много очков для Олимпийских игр в Париже 2024.



"Чемпионат мира — это всегда очень захватывающее соревнование. Мы стремимся достичь цели и по-настоящему взорваться и сделать все возможное. Конечно, в течение года у спортсменов есть такие турниры, как Большой шлем, чемпионат Европы и Мастерс, но чемпионат мира — это другое ощущение. Мы ожидаем, что все будут выступать и бороться за призовые места", — сказал тренер мужской сборной Орен Самаджа.



Всего в состав сборной Израиля вошли 17 юношей и девушек – практически максимальное количество, которое может принять участие в этом соревновании, при этом бело-голубые выступают во всех весовых категориях, кроме мужской абсолютной (свыше 100 кг).



У мужскую команду вошли: экс-чемпион Европы Петр Палачик, выступающий в весовой категории до 100 кг, еще не поднимавшийся на пьедестал почета в этом чемпионате, экс-чемпион мира Саги Муки (81 кг), а в весовой категории 66 кг примут участие Барух Шамайлов и Таль Фликер, бронзовый призер 2015 года.



Также в чемпионате: Тохер Ботбол (до 73 кг), Ям Волчек (до 60 кг), получивший разрешение на участие в соревнованиях практически в последний момент, Ли Кочман и Гай Гуревич (до 90 кг) .



В женской сборной под руководством Шани Хершко выступят Шира Рини и Тамар Малка в весе до 48 кг, а также бронзовый призер 2021 года Гефен Примо (до 52 кг). Чемпионка Европы Тамена Нельсон Леви выступит в весовой категории до 57 кг, Гили Шарр и Инбал Шемеш выступят в весовой категории до 63 кг, Майя Гошен (до 70 кг), Инбар Ланир (до 78 кг) и Раз Гершко (свыше 78 кг).



В субботу днем состоится жеребьевка соревнований, а в воскресенье, начиная с 10:30, чемпионат откроется поединками в легком весе (48 кг для женщин и 60 кг для мужчин). Схватки за медали начнутся с 18:00.

