



ЧЕ 2024 : Оранжевые победили, но не впечатлили

Голландцы с большим трудом одолели сборную Польши 2:1.



Сборная Нидерландов последние годы в свободном падение. Национальная лига слабая, новые Ван Бастены и Куманы не рождаются.



Последнего вернули на пост главного тренера, в надежде, что жесткая дисциплина принесет удачу сборной. Сборной Польши без травмированного Левандовского вроде как показать нечего. Крепкая команда, звезд с неба не хватает, но и обыграть ее не так просто.



Игра получилась интересной, напряженной, но эти команды вряд ли будут претендовать на высокие места. Оранжевые больше атаковали, контролировали мяч, но неточная игра нападающих сводила все попытки на нет.



Поляки защищались крупными силами и пытались огрызаться. Именно они открыли счет после удачно разыгранного углового. Соперник довольно быстро сравнял счет.



А дальше голландцы очень долго искали путь к воротам сборной Польши. Только за пять минут до конца встречи, оранжевым удалось забить победный мяч.



С такой игрой им будет крайне тяжело конкурировать с ведущими командами и отдельное спасибо вратарю, который спас голландцев в концовке.