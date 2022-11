"Бавария" вместо "Манчестера": Роналду могут обменять

Журналисты узнали, что именитый футболист Криштиану Роналду вскоре может покинуть "Манчестер Юнайтед" и перейти в "Баварию" в результате обмена.



Как утверждает немецкий журналист Sky Флориан Плеттенберг, "Манчестер" может пригласить в команду форварда "Баварии" Эрика Максима Чупо-Мотинга.



Вместо него в "Баварии" будет "отправлен" Криштиану Роналду.



Отмечается, что этот вариант нравится руководству английского клуба, но пока неизвестно, что об этом думает главный тренер "Манчестера".





News Choupo-Moting: #MUFC is seriously interested in a transfer in winter, they have inquired about him. He's a candidate to replace #Ronaldo. Manchester bosses expect him to leave in winter. But: Choupo will stay! Talks about a new contract after the World Cup. @SkySportDE 🇨🇲