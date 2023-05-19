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Барак Бахар покидает "Маккаби Хайфа": кого будет тренировать израильтянин
19.05.2023 20:26 Алина Груднева

Барак Бахар покидает "Маккаби Хайфа": кого будет тренировать израильтянин

Израильский футбольный тренер Барак Бахар официально покидает "Маккаби Хайфа".

Об этом сообщает Ynet.

В пятницу, 19 мая, было официально объявлено о том, что Бахар подписал контракт с белградской "Црвена Звезда". Он сменил на посту наставника сербской команды Милоша Милоевича.

Сербский сайт "KURIR", анализируя переход тренера, сообщает, что на счету Бахара есть выдающиеся победы.
 

"Он обыграл "Интер" и "Ювентус", выбил "Олимпиакос" и его нынешний клуб "Црвену Звезду", - сказано в материале.

На сайте "INDEXHR", в свою очередь, подчеркнули "его впечатляющую способность создавать команды-победители, что сделало его одним из самых уважаемых тренеров в израильском футболе".

Между тем, отмечается, что сербские болельщики не очень тепло восприняли новость о новом наставнике, возмутившись его зарплатой.

"Бахар и его помощники вместе заработают около миллиона евро. Эта новость вызвала резкую реакцию в соцсетях", - сказано в сообщении.
 

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