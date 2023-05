Барак Бахар покидает "Маккаби Хайфа": кого будет тренировать израильтянин

Израильский футбольный тренер Барак Бахар официально покидает "Маккаби Хайфа".



Об этом сообщает Ynet.



В пятницу, 19 мая, было официально объявлено о том, что Бахар подписал контракт с белградской "Црвена Звезда". Он сменил на посту наставника сербской команды Милоша Милоевича.



Сербский сайт "KURIR", анализируя переход тренера, сообщает, что на счету Бахара есть выдающиеся победы.



We're delighted to announce Barak Bakhar as our Head Coach. The Israeli tactician has signed a three-year contract. Bakhar is one of the best young coaches and has already won ten trophies, played in UEFA competitions and built a strong reputation. Welcome! 🔴⚪ #fkcz pic.twitter.com/9Vd49RT8iy