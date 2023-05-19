Барак Бахар покидает "Маккаби Хайфа": кого будет тренировать израильтянин
Израильский футбольный тренер Барак Бахар официально покидает "Маккаби Хайфа".
Об этом сообщает Ynet.
В пятницу, 19 мая, было официально объявлено о том, что Бахар подписал контракт с белградской "Црвена Звезда". Он сменил на посту наставника сербской команды Милоша Милоевича.
Сербский сайт "KURIR", анализируя переход тренера, сообщает, что на счету Бахара есть выдающиеся победы.
"Он обыграл "Интер" и "Ювентус", выбил "Олимпиакос" и его нынешний клуб "Црвену Звезду", - сказано в материале.
We're delighted to announce Barak Bakhar as our Head Coach. The Israeli tactician has signed a three-year contract. Bakhar is one of the best young coaches and has already won ten trophies, played in UEFA competitions and built a strong reputation. Welcome! 🔴⚪ #fkcz pic.twitter.com/9Vd49RT8iy— FK Crvena zvezda in English (@crvenazvezda_en) May 19, 2023
На сайте "INDEXHR", в свою очередь, подчеркнули "его впечатляющую способность создавать команды-победители, что сделало его одним из самых уважаемых тренеров в израильском футболе".
Между тем, отмечается, что сербские болельщики не очень тепло восприняли новость о новом наставнике, возмутившись его зарплатой.
"Бахар и его помощники вместе заработают около миллиона евро. Эта новость вызвала резкую реакцию в соцсетях", - сказано в сообщении.