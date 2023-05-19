



Барак Бахар покидает "Маккаби Хайфа": кого будет тренировать израильтянин

Израильский футбольный тренер Барак Бахар официально покидает "Маккаби Хайфа".



Об этом сообщает Ynet.



В пятницу, 19 мая, было официально объявлено о том, что Бахар подписал контракт с белградской "Црвена Звезда". Он сменил на посту наставника сербской команды Милоша Милоевича.



Сербский сайт "KURIR", анализируя переход тренера, сообщает, что на счету Бахара есть выдающиеся победы.



We're delighted to announce Barak Bakhar as our Head Coach. The Israeli tactician has signed a three-year contract. Bakhar is one of the best young coaches and has already won ten trophies, played in UEFA competitions and built a strong reputation. Welcome! 🔴⚪ #fkcz pic.twitter.com/9Vd49RT8iy — FK Crvena zvezda in English (@crvenazvezda_en) May 19, 2023

"Он обыграл "Интер" и "Ювентус", выбил "Олимпиакос" и его нынешний клуб "Црвену Звезду", - сказано в материале.На сайте "INDEXHR", в свою очередь, подчеркнули "его впечатляющую способность создавать команды-победители, что сделало его одним из самых уважаемых тренеров в израильском футболе".Между тем, отмечается, что сербские болельщики не очень тепло восприняли новость о новом наставнике, возмутившись его зарплатой."Бахар и его помощники вместе заработают около миллиона евро. Эта новость вызвала резкую реакцию в соцсетях", - сказано в сообщении.