



Поставляет ли Иран контрабандой оружие в Сирию вместе с гуманитарной помощью?

Иран и Хезбалла могут использовать хаос, вызванный катастрофой, для переброски оружия в Сирию. Во вторник Иран направил в Дамаск самолет с гуманитарной помощью для Сирии, которая борется с последствиями недавнего разрушительного землетрясения. Но эксперты обеспокоены, что под предлогом гуманитарной помощи может осуществляться контрабанда оружия. Об этом в эфире канала i24NEWS рассказал политический директор правозащитной организации "Объединенные против ядерного Ирана (UANI)".



"Я считаю, что международное сообщество должно быть начеку, потому что иранский режим имеет опыт эксплуатации общества Красного Полумесяца с точки зрения переброски разведывательных агентов, боевиков и оружия”, — сказал Бродский.



Он напомнил, что несколько лет назад один из иранских офицеров признался в телеинтервью, что иранский режим поступал именно так в Боснии в 1990-х годах и в Ливане в 2006 году.



Эксперт подчеркнул, самолет, отправленный Тегераном с якобы гуманитарной помощью Сирии, принадлежит авиакомпании, которая ранее уже подвергалась санкциям США за контрабанду.





