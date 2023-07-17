



"Зерновая сделка" вошла в историю, - Эрдоган планирует ее обсудить с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал выход России из "зернового соглашения". Он заявил, что планирует обсудить это на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в августе, сообщает Мedyatava.



"Черноморская инициатива вошла в историю как важный дипломатический успех. Отгружено более 33 млн тонн зерновых продуктов. Многим странам удалось предотвратить вовлечение в продовольственный кризис", - сказал Эрдоган.



Он считает, что, несмотря на сегодняшнее заявление, Владимир Путин хочет, чтобы этот гуманитарный коридор продолжался.



"Когда я вернусь из поездки, у меня будет встреча с Путиным. Мы поговорим об этих проблемах, когда встретимся в нашей стране в августе", - добавил президент Турции.

