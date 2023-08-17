



Зеленский в погребе и Путин не сумасшедший: Лукашенко сделал ряд заявлений

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал вторжение России в Украину и дееспособность Владимира Путина.



Он, в частности, признался, что часть войск РФ действительно пересекла украинскую границу с территории его страны в начале полномасштабной войны.



"Зеленский сидел в погребе, когда российские войска стояли на окраинах Киева", — сказал Лукашенко.



Он заверил, что до начала вторжения Путин с ним не обсуждал такой вариант развития событий. Более того, он якобы отказался от взятия Киева, чтобы "избежать большого числа жертв".



"Я вам клянусь, что у нас не было разговора о том, что Россия будет совершать какие-то действия против Украины. Единственное, за несколько дней мы с ним встречались у него в загородной резиденции и обсуждали ситуацию, которая сложилась", - добавил он, отметив, что Путин попросил "прикрыть его, если что случится".



Лукашенко опроверг сообщения о том, что президент РФ сошел с ума. Он "пророчит", что Путин будет следующим президентом РФ.



"Нет. Путин не сошел с ума, это я вам сто процентов могу сказать. Что там имперские какие-то замашки, я этого не наблюдал. Но сам думаю, что у руководителей больших государств всегда грудь распирает", - добавил он.