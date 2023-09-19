



Зеленский в ООН: Города и села Украины уничтожены, мы видим войну дронов

Президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что цель России в войне против Украины - превратить украинскую нацию и ресурсы страны "в оружие против международного порядка, основанного на правилах".



"Когда ненависть становится оружием против одной нации, она никогда на этом не останавливается. Каждое десятилетие Россия начинает новую войну. Части Молдовы и Грузии остаются оккупированными. Россия превратила Сирию в руины. И если бы не Россия, химическое оружие никогда бы не было применено в Сирии. Россия почти поглотила Белоруссию. Очевидно, что это угрожает Казахстану и странам Балтии… И цель нынешней войны против Украины – превратить нашу землю, наших людей, наши ресурсы в оружие против вас – против международного порядка, основанного на правилах", - отметил глава украинского государства, добавив, что "многие места в зале Генеральной Ассамблеи могут оказаться пустыми, если РФ добьется успеха".



По словам Зеленского, "агрессор сеет смерть и руины даже без ядерного оружия, но результаты одинаковы. Города и села Украины уничтожены российской артиллерией. Мы видим войну дронов. Мы знаем возможные последствия распространения войны в киберпространстве. Искусственный интеллект можно было бы научить хорошо сражаться прежде, чем он научится помогать человечеству. Слава Богу, люди еще не научились использовать климат как оружие".



