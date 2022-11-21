



Зеленский: Украина – уже часть ЕС и НАТО. Закрытое небо лишит РФ вариантов

Президент Украины Владимир Зеленский выступил 21 ноября на заседании Парламентской ассамблеи НАТО. Он рассказал, что сегодня в Украине отмечается День Достоинства и Свободы. В этот день 9 лет назад украинцы смогли наполнить флаг Европейского Союза новой энергией.



Тем, как украинцы оберегают свободу, они объединили и ЕС, и НАТО. Хотя Украина еще не стала частью этих структур, она всегда принадлежала к их ценностному пространству.



"История разводила нас по разные стороны идеологических стен, но стены упали, а наши с вами ценности сохранены. Миллионы ваших граждан поддерживают европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины", - сказал президент.



Он подчеркнул, что Россия угрожает всем, кто не представляет своей жизни без свободы. Сейчас именно Украина борется с агрессором, поэтому она должна стать полноправным членом ЕС и НАТО. Президент призвал Парламентскую ассамблею поддержать заявки Киева на членство в структурах.



Для того чтобы побороть тиранию, мир должен использовать весь свой потенциал сотрудничества. Именно поэтому Зеленский предложил украинскую "формулу мира", которую, по его словам, можно назвать и "европейской формулой мира".



Ведь, согласно ей, нельзя совершать опасные действия на ядерных объектах, нельзя обстреливать инфраструктуру мирных городов, нельзя безнаказанно совершать военные преступления и т.д.



"Дорогие друзья, я предлагаю вам выбрать тот пункт формулы мира, в котором вы можете проявить свое лидерство, совместные действия", - сказал политик.



Зеленский подчеркнул, что Россия сделала ставку на геноцидную политику. Обстреливая энергетическую инфраструктуру зимой, она хочет поставить жизнь миллионов людей под прямую угрозу. Это равнозначно применению оружия массового поражения. Именно поэтому страны НАТО должны признать Россию государством, спонсирующим терроризм.



Напомним, 21 ноября Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный международный трибунал для наказания россиян.