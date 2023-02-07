



Зеленский: Прекратите распускать "слухи", министр обороны остается

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник призвал прекратить распространение "слухов или любой другой псевдоинформации", которая может подорвать единство в войне против России.



Его замечания в обращении к парламенту, по-видимому, были призваны положить конец публичным спекуляциям о том, будет ли отстранен от должности министр обороны Украины Алексей Резников, и подчеркнуть, что только президент может принимать и объявлять такие решения.



Давид Арахамия, депутат Верховной Рады Украины от президентской партии "Слуга народа", заявил в воскресенье, что Резников будет заменен после коррупционного скандала в министерстве. Днем позже Арахамия заявил, что на этой неделе кадровых перестановок не будет.



"Мы предпринимаем кадровые и институциональные шаги на различных уровнях в сфере обороны и безопасности, которые могут укрепить позиции Украины", — написал Зеленский в Telegram, цитируя свое выступление в парламенте.



"По каждому такому шагу предоставляется необходимая информация, будь то кадровая или институциональная - на уровне, где принимаются решения", - написал он, подчеркнув, что такие решения входят в исключительную компетенцию президента.



Путаница последовала за репрессиями в связи с предполагаемыми нарушениями со стороны властей, поскольку Зеленский стремится показать, что Киев может быть надежным распорядителем миллиардов долларов западной помощи.



Ранее во вторник Резников заявил, что "держит строй" и не собирался отступать.



"Спасибо всем за поддержку, а также за конструктивную критику. Делаем выводы. Продолжаем реформы. Даже во время войны. Укрепляем оборону и работаем на победу", - написал он в Twitter.

