



За кулисами соглашения с Ливаном - интересы основателя Еш Атид





Корреспондент 13-го канала израильского ТВ Мория Асраф опубликовала материалы о том, кто стоит за подписанием соглашения с Ливаном о демаркации морских границ.



Асраф говорит: "Мы получили дополнительные сигналы, что Хиллель Кобринский, человек, наиболее близкий к Яиру Лапиду, активно участвовал в обработке правительственных чиновников относительно газового соглашения - еще до того, как соглашение было вынесено на публику и даже на первое обсуждение в кабинете министров.



Хиллель Кобринский - бывший высокопоставленный офицер ЦАХАЛа,известный предприниматель и один из основателей партии Еш Атид, хотя официально он и не занимает в ней никаких значимых постов.



Его сестра в течение многих лет занимала руководящую должность в компании, связанной с разработкой месторождения Кариш и заключившей миллиардные контракты.



Сестра Кобринского в последние годы занимала должность старшего вице-президента в энергетической компании Dorad, которая в течение последних пяти лет подписала соглашение с компанией "Energean" о покупке природного газа, который будет добываться на буровой установке "Кариш".



Подписание соглашения с Ливаном, как отметил сам премьер-министр Лапид в своем твите, написанном несколько недель назад, обеспечило безопасное начало добычи газа на "Кариш". Следует уточнить, что речь не идет об утверждении, согласно которому соглашение с Ливаном было подписано из-за личных интересов Кобринского. Более того, известно, что в оборонном истеблишменте был решительный призыв к подписанию соглашения - в том числе и со стороны министра обороны Бенни Ганца, который даже согласился на "значительные уступки", чтобы заключить соглашение как можно скорее.



В ответ на публикацию партия Еш Атид заявила: "Это полная ложь, не имеющая ничего общего с реальностью. Соглашение с Ливаном не имеет никакого отношения к добыче газа в Кариш. Короче говоря, новость не соответствует действительности". Адвокат Хиллела Кобрински сказал: "Он вообще не участвовал в переговорах по соглашению, он только помогал в брифинге для СМИ. Соглашение между Dorad и Energean было подписано в 2017 году, и сестра Кобринского не имела к этому отношения".