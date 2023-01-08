



Южная Корея хочет получить израильскую систему слежения за беспилотниками

Южнокорейские военные рассматривают возможность приобретения израильской системы обнаружения беспилотников, сообщил источник в обороне южнокорейскому информационному агентству Yonhap в воскресенье, 8 января.



Система Sky Spotter производится компанией Rafael Advanced Defense Systems и может обнаруживать и отслеживать дроны и другие угрозы, которые устаревшие радарные системы не способны замечать.



Sky Spotter использует сеть чувствительных оптических датчиков, которые могут обнаруживать небольшие цели или самолеты с помощью радиолокационных средств противодействия. Система использует ИИ для разделения, классификации и идентификации объектов во избежание ложных срабатываний.



Решение рассмотреть израильскую систему было принято после того, как две недели назад пять северокорейских беспилотников проникли в воздушное пространство Южной Кореи. Один из дронов даже вошел в запретную для полетов зону вокруг офиса президента Южной Кореи.



Интерес к израильской системе Sky Spotter возник всего через несколько недель после вступления в силу нового соглашения о свободной торговле между Южной Кореей и Израилем.