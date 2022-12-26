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Южная и Северная Корея на грани войны: над Сеулом сбит беспилотник
26.12.2022 22:12 Наталья Богинская

Южная и Северная Корея на грани войны: над Сеулом сбит беспилотник

Утром в понедельник несколько беспилотников КНДР пересекли границу и глубоко проникли вглубь южнокорейской территории. Всего беспилотников было пять, один долетел практически до Сеула - такой инцидент происходит впервые за пять лет. Власти Южной Кореи сообщили, что один беспилотник был сбит.

Военные ответили предупредительными выстрелами и запустили истребители и ударные вертолеты. Боевые вертолеты произвели в общей сложности 100 выстрелов. Один из самолетов, легкий штурмовик КА-1, разбился при взлете, но два его пилота благополучно катапультировались. Гражданские аэропорты в Сеуле и его окрестностях временно прекратили взлет и посадку самолетов.

Скорее всего, беспилотники были разведывательными, Северная Корея активизировала разведывательную деятельность на границе в последнее время. 

В пятницу Южная Корея зафиксировала два пуска баллистических ракет малой дальности из КНДР. Запуски в пятницу были восприняты как протест против совместных учений Южной Кореи и США, которые Северная Корея рассматривает как репетицию вторжения.

В октябре Ким Чен Ын  предупредил, что его ядерные силы полностью готовы к “настоящей войне”.

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