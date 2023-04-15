



Южная Корея будет платить по $ 500 социально замкнутым подросткам

В Южной Корее по 500 долларов в месяц будут платить социально замкнутым молодым людям, чтобы те выходили из дома, пишет The Guardian.



Около 350 тысяч человек в возрасте от 19 до 39 лет в Южной Корее считаются одинокими или изолированными, приводит статистику Корейский институт здравоохранения и социальных дел. Это около 3% этой возрастной группы.



Это правительственная программа, которая будет покрывать расходы на проживание, образование, поддержку здоровья и консультации по трудоустройству для людей в возрасте от 9 до 24 лет.



Так в общество хотят реинтегрировать людей, испытывающих социальную тревогу и экономическую незащищенность, а потому и ведущих нелюдимый образ жизни.



Кроме того, таким образом хотят повысить уровень рождаемости в стране, ведь в 2023 году Южная Корея стала единственным государством в мире с коэффициентом рождаемости ниже единицы. Это означает, что на одну женщину в среднем рождается 0,78 малышей.



Правительство Южной Кореи планирует оказывать и другие виды помощи подросткам: покупать им школьные и спортивные принадлежности, а также оплачивать коррекцию внешнего вида, в частности шрамов, которых подростки могут стесняться.

