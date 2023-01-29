



Юридический советник не препятствовала опечатыванию дома террориста

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара опровергла заявление министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира о том, что она помешала силам безопасности быстро опечатать дом палестинского террориста, который прошлой ночью убил семь человек в результате теракта.



“Как пояснил министр Бен–Гвир, оперативные решения политического руководства должны быть подкреплены фактической базой, которую оно должно представить”, – говорится в заявлении Канцелярии Бахарав-Миары. “Юридический советник сделает все возможное, чтобы предоставить правовые инструменты, которые позволят политическому руководству добиваться своих целей.



Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир раскритиковал Гали Бахарав-Миару за то, что она не разрешила силам безопасности опечатать дом палестинского террориста, убившего прошлой ночью в Иерусалиме семерых израильтян.



“Можно сразу же опечатать дом”, – сказал Бен Гвир журналистам возле больницы в Иерусалиме после посещения жертв теракта. ”Премьер одобрил, и мы приняли решение немедленно опечатать дом. Начальник штаба и комиссар полиции также высказались за”.



Министр утверждает, что в 8 часов утра Бахарав-Миара получила официальный запрос о том, чтобы силы безопасности опечатали дом в Восточном Иерусалиме, но ответ еще не получен.



“Это не снос, это просто опечатывание. Я был потрясен, узнав, что до сих пор она не разрешает опечатывать дом”, – возмутился Бен-Гвир. “Этого не может быть, это вредит гражданскому населению Израиля”.



Опечатывание домов злоумышленников часто заменяет их снос. Обычно процесс занимает несколько месяцев. Высокий суд должен отклонить или рассмотреть апелляции семьи, а силы безопасности часто ждут оптимального времени, чтобы войти в палестинские города для проведения операции.