



Юлия Навальная: убийства Путину показалось мало

Вдова российского оппозиционера Алексея Навального Юлия записала новое видеообращение, рассказав о том, что тело политика все еще не отдали семье.



"Девять дней, как Путин убил Алексея Навального. Но убийства Путину показалось мало. Теперь он держит в заложниках его тело, издевается над его матерью, заставляет ее согласиться на тайные похороны, иначе… Иначе, только вдумайтесь, они угрожают, что сделают что-то с телом Алексея", - сказала она.



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По словам Юлии, именно Путин руководит тем, что происходит в Салехарде, где удерживают тело Навального. По словам вдовы, президент РФ лишь на камеру демонстрирует свою "набожность".



"Мы и раньше знали, что путинская вера - это фальшивка, но теперь мы видим это ясно, как никогда. Вера -это не про поцеловать икону. Вера - это про добро, про милосердие, про спасение. И ни один настоящий христианин никогда не смог бы делать то, что Путин делает сейчас уже с мертвым Алексеем. То, что сейчас делает Путин, - вот ненависть. Нет, это даже не ненависть - это какой-то сатанизм, язычество", - возмутилась она.



Юлия потребовала немедленно отдать ей тело мужа, поскольку близкие и соратники Навального хотят, чтобы его отпели и похоронили, как это принято в православии.



"Вы пытали его живого, а теперь продолжаете пытать его мертвого. Вы издеваетесь над останками умершего. Невозможно уже придумать большей бесовщины. Вы нарушаете всякий закон: и человеческий, и божий", - добавила она.



