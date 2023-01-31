



Ярив Левин не дождался рекомендаций юридического советника





Три недели назад министр юстиции Ярив Левин передал юридическому советнику Гали Бахарав-Миара множество законов и разделов, которые он хочет принять в рамках правовой реформы.



Однако до сих пор он не получил ни ответа, ни признаков прогресса в формулировании ее мнения по этому вопросу. Теперь, похоже, он не будет продолжать ждать ее рекомендаций, а будет продвигать реформу с помощью предложений от имени Комитета по законодательству, возглавляемого Симхой Ротманом.



Правительственные законопроекты должны проходить через юридического советника, по словам Левина и его людей, материалы были переданы три недели назад адвокату Гали Бахарав-Миара, но до сих пор от нее не получено ни одной поправки. Люди Левина опасаются, что она пытается затянуть время.



"Трудно работать и продвигать вопросы таким образом", - утверждают представители коалиции. "Вы не можете ждать и ждать, что когда-то кто-то что-то ответит. Вы можете продвигать правовую реформу через законопроекты комитета по законодательству, и так оно и будет."