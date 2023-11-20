Япония осудила захват корабля йеменскими хути в Красном море
Япония решительно осудила захват управляемого японцами корабля в Красном море йеменскими хути.
Соответствующее заявление сделал официальный представитель правительства Хирокадзу Мацуно.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
"Вчера мы получили информацию о том, что перевозчик Galaxy Leader, которым управляет компания Nippon Yusen, был захвачен хути, когда следовал в Красном море. Правительство решительно осуждает такой акт", - сказал он.
Мацуно потребовал немедленного освобождения захваченных поддерживаемой Ираном группировкой.
Как сообщалось накануне, на борту судна могли быть украинцы. В МИД Украины пытаются выяснить, действительно ли это так.