



Япония осудила захват корабля йеменскими хути в Красном море

Япония решительно осудила захват управляемого японцами корабля в Красном море йеменскими хути.



Соответствующее заявление сделал официальный представитель правительства Хирокадзу Мацуно.



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"Вчера мы получили информацию о том, что перевозчик Galaxy Leader, которым управляет компания Nippon Yusen, был захвачен хути, когда следовал в Красном море. Правительство решительно осуждает такой акт", - сказал он.



Мацуно потребовал немедленного освобождения захваченных поддерживаемой Ираном группировкой.



Как сообщалось накануне, на борту судна могли быть украинцы. В МИД Украины пытаются выяснить, действительно ли это так.