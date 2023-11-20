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Япония осудила захват корабля йеменскими хути в Красном море
20.11.2023 07:35 Алина Груднева

Япония осудила захват корабля йеменскими хути в Красном море

Япония решительно осудила захват управляемого японцами корабля в Красном море йеменскими хути.

Соответствующее заявление сделал официальный представитель правительства Хирокадзу Мацуно.

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"Вчера мы получили информацию о том, что перевозчик Galaxy Leader, которым управляет компания Nippon Yusen, был захвачен хути, когда следовал в Красном море. Правительство решительно осуждает такой акт", - сказал он.

Мацуно потребовал немедленного освобождения захваченных поддерживаемой Ираном группировкой.

Как сообщалось накануне, на борту судна могли быть украинцы. В МИД Украины пытаются выяснить,  действительно ли это так.

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