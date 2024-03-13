



WSJ: Пентагон готов передать Украине ракеты ATACMS большей дальности

Американское оборонное ведомство открыто для передачи ATACMS большей дальности. Об этом говорится в материале издания The Wall Street Journal.



Ранее представители Пентагона настаивали на том, что Вооруженные силы США должны сохранить все свои ракеты большой дальности ATACMS для удовлетворения собственных военных нужд.



Однако сейчас американское оборонное ведомство открыто для передачи ATACMS большей дальности, поскольку теперь военные США могут использовать ракеты следующего поколения Precision Strike Missile, говорят американские чиновники.



В то же время, они не сказали, одобрит ли президент США Джо Байден передачу ATACMS большей дальности, чем Украина уже получала.



Напомним, накануне США объявили о передаче Украине пакета помощи по безопасности на сумму 300 миллионов долларов. По данным СМИ, в него войдут дальнобойные ракеты ATACMS дальностью до 160 километров.