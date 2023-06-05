



Выстрелы на границе были отчетливо слышны в Каире и Тегеране

Смертельное нападение в субботу утром, в результате которого были убиты египетский полицейский и трое израильских солдат, произошло на фоне критического момента в отношениях Египта с Израилем и со странами Ближнего Востока в целом. Из того, что было сказано в Каире после нападения, можно многое понять о восприятии Египтом этой реальности, и еще больше из того, что осталось недосказанным, пишет ynet.



Во-первых, заявление о нападении от представителя сил безопасности Египта поступило только днем, спустя несколько часов после сообщений в израильских СМИ. Представитель Египта, не случайно, воздержался от раскрытия имени офицера, ставшего убийцей, и настаивал на том, что это был инцидент, в котором он преследовал контрабандистов наркотиков, которые пересекли израильскую границу и были вовлечены в перестрелку, в которой погибли израильские солдаты. Согласно египетской версии, через несколько мгновений был убит третий израильский солдат, а офицер египетской службы безопасности встретил свою смерть в перестрелке. Правда, конечно, далека от этого, так как никаких следов наркоторговцев в этих напряженных событиях не замечено и не обнаружено.



То, что было сказано и не сказано в заявлении, также необходимо проанализировать в контексте встречи, которая состоялась в Каире почти в то же время – встречи между президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и его женой Интиссар ас-Сиси, и Первой леди США Джилл Байден и ее дочерью Эшли, которые после свадьбы в иорданском королевском дворце посетили Великую пирамиду в Гизе. Как ни странно, президент Египта не воспользовался громким визитом и сопровождающими его фотографиями, чтобы прокомментировать событие на Синае.



Тишину в президентском дворце сменили настойчивые голоса в социальных сетях, пытающиеся продвигать утверждение о том, что нападавший был боевиком ХАМАС, замаскированным под офицера египетской службы безопасности. Официальные лица в Египте не спешили это отрицать и хранили молчание. Позже через социальные сети были предприняты попытки доказать, что преступник был контрабандистом наркотиков, связанным с “Хизбаллой”, и снова представители Египта предпочли хранить молчание. Только после сообщений в арабских СМИ о совместном комитете по расследованию между Египтом и Израилем всплыло расплывчатое заявление, в котором говорилось только о египетском расследовании.



С другой стороны, израильская сторона поспешила подчеркнуть важность сотрудничества между силами безопасности стран и необходимость его сохранения, несмотря на то, что это не первый случай, когда сотрудники египетских служб безопасности стреляли и убивали израильтян. Однако нынешнее нападение происходит в то время, когда совместная деятельность осложняется на фоне подготовки Египта к возможному сотрудничеству с Ираном.



Инициатива Тегерана пока не получила положительного отклика в Каире, но всем ясно, что в настоящее время Египет не заинтересован в представлении миру каких-либо совместных усилий с израильскими силовиками. Визит Джилл Байден в президентский дворец в Каире может указывать на то, что Египет еще не принял решение по этому вопросу, но есть опасения, что денежные переводы из Ирана и Саудовской Аравии отдалят Сиси от Израиля. Вдобавок ко всему, египетского полицейского изображают героем в социальных сетях.



Израиль сделает все возможное, чтобы оставаться на связи с Египтом, будь то в контексте безопасности или экономического сотрудничества, пока Египет в этом заинтересован.



Вскоре в Каире будут одновременно работать посольства Израиля и Ирана, а в Иерусалиме - Египта. Эти отношения также имеют решающее значение для совместных действий против ХАМАС в Газе и для сотрудничества по вопросам, касающимся всего арабского мира. Шокирующий субботний теракт на фоне вступления Ирана в игру представляет собой серьезную проблему в целом.

