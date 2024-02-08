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Высший суд Эквадора признал право на эвтаназию
08.02.2024 08:47 MIGnews.com

Высший суд Эквадора признал право на эвтаназию

Конституционный суд Эквадора удовлетворил просьбу смертельно больной пациентки о декриминализации эвтаназии и обязал Национальную ассамблею в течение года принять закон, регулирующий эту процедуру.

Паола Ролдан, у которой в 2020 году был диагностирован боковой амиотрофический склероз (БАС), обратилась в высший суд Эквадора в августе прошлого года с просьбой признать ее право на эвтаназию, учитывая ухудшение состояния и боль, вызванные болезнью.

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Постановление вступает в силу немедленно, и Ролдан может принять решение об эвтаназии, когда захочет, сообщили журналистам ее адвокаты.

В своем постановлении суд признал право людей на принятие свободных и осознанных решений, включая "возможность прекратить сильные страдания, вызванные серьезными и необратимыми телесными повреждениями или тяжелой и неизлечимой болезнью".

Эквадор стал последней страной в регионе, разрешившей эвтаназию, после Кубы, которая дала ей зеленый свет в декабре, и соседней Колумбии, которая разрешает эвтаназию в некоторых случаях.

Постановление суда также предписывает Министерству здравоохранения в течение двух месяцев подготовить правила проведения процедуры активной эвтаназии и поручает офису омбудсмена представить законопроект, который должен быть одобрен Национальной ассамблеей.
 

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