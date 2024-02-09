



"Вынудила Гитлера": Польша ответила на скандальные обвинения Путина

Президент России Владимир Путин в нашумевшем интервью американцу Такеру Карлсону обвинил Польшу в том, будто в 1939 страна "вынудила" Адольфа Гитлера начать Вторую мировую.



"Поляки заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему началась война 1 сентября 1939 года именно с Польши? Она оказалась несговорчивой. Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши", - сказал Путин.



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При этом, открыто оправдывая действия нацистской Германии, он сказал американцу, будто в сегодняшних реалиях не Россия развязала войну в Украине. Она ее якобы "заканчивает".



Министр иностранных дел Польши Радислав Сикорский прокомментировал скандальное интервью Путина. Его шокировали не высказывания главы Кремля, к которым все уже привыкли, а то, что пропагандистское извращение истории распространяет именно американский "журналист".



"Российский диктатор Путин уже не в первый раз обвиняет Польшу, захваченную СССР 17.09.1939, в развязывании войны. Мы привыкли к параноидальным оправданиям вторжения России в Украину в 2022 году. Шокирует тот факт, что на этот раз их позволяет себе американский журналист", - возмутился Сикорский.