



Выборы в Тайване: лидирует прозападный кандидат

В субботу, 13 января, в Тайване прошли выборы главы администрации.



Согласно данным экзит-полов, лидирует прозападный кандидат Лай Циндэ, который выступает за независимость.



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После обработки 97% голосов Циндэ уверенно лидирует. Правящая Демократическая прогрессивная партия выступает против переговоров о "воссоединении" с Китаем, что импонирует большой части избирателей.



Кандидат от оппозиционной партии "Гоминьдан" Хоу Юи уже признал поражение на выборах.