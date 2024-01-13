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Выборы в Тайване: лидирует прозападный кандидат
13.01.2024 13:31 Алина Груднева

Выборы в Тайване: лидирует прозападный кандидат

В субботу, 13 января, в Тайване прошли выборы главы администрации.

Согласно данным экзит-полов, лидирует прозападный кандидат Лай Циндэ, который выступает за независимость.

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После обработки 97% голосов Циндэ уверенно лидирует. Правящая Демократическая прогрессивная партия выступает против переговоров о "воссоединении" с Китаем, что импонирует большой части избирателей. 

Кандидат от оппозиционной партии "Гоминьдан" Хоу Юи уже признал поражение на выборах.

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