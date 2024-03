Впервые в мире Гамбия может отменить запрет на обрезание женских половых органов

Законодатели Гамбии будут голосовать по закону, который направлен на отмену запрета 2015 года на обрезание женских половых органов, что сделает западноафриканское государство первой страной в мире, которая отменит этот запрет.



Процедура, которую также называют калечащими операциями на женских половых органах, включает в себя частичное или полное удаление наружных половых органов. Ошибочно считается, что она контролирует сексуальность женщины и может привести к серьезному кровотечению и смерти. Эта практика по-прежнему широко распространена в некоторых частях Африки.



Джаха Дукурех, основательница местной группы Safe Hands for Girls, которая стремится положить конец этой практике, рассказала The Associated Press, что опасается, что вслед за ней могут быть отменены и другие законы, защищающие права женщин. Дукурех перенесла эту процедуру и видела, как ее сестра истекает кровью.



"Если им удастся отменить этот закон, мы знаем, что они могут взяться за закон о детских браках и даже за закон о домашнем насилии. Речь идет не о религии, а о цикле контроля над женщинами и их телами", - сказала она.



Законопроект поддерживают религиозные консерваторы в преимущественно мусульманской стране с населением менее 3 миллионов человек. В его тексте говорится, что "он направлен на поддержание религиозной чистоты и защиту культурных норм и ценностей". Высший исламский орган страны назвал эту практику "одной из добродетелей ислама".



Бывший лидер Гамбии Яхья Джамме запретил эту практику в 2015 году, неожиданно для активистов и без публичных объяснений.



У здания парламента Гамбии собралась толпа мужчин и женщин, некоторые из них несли плакаты с протестом против законопроекта. Полицейские сдерживали их.



Председатель местного Центра по правам женщин и лидерству Фату Джагне Сенгоре заявила AP, что законопроект "направлен на ограничение прав женщин и обращение вспять небольшого прогресса, достигнутого в последние годы".



Президент местной Ассоциации юристов-женщин Анна Нджие заявила, что "медициной доказано, что эта практика наносит вред".



В начале этого месяца ЮНИСЕФ сообщил, что за последние восемь лет этой процедуре подверглись около 30 миллионов женщин по всему миру, большинство из них - в Африке, но есть и в Азии и на Ближнем Востоке.



Девочки подвергаются этой процедуре в возрасте от младенчества до подросткового. В долгосрочной перспективе она может привести к инфекциям мочевыводящих путей, проблемам с менструацией, боли, снижению сексуального удовлетворения и осложнениям при родах, а также к депрессии, низкой самооценке и посттравматическому стрессовому расстройству.