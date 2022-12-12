



Впервые: Моссад раскрыл причину поимки шпиона Эли Коэна

Моссад в понедельник впервые раскрыл, как один из его самых известных шпионов, Эли Коэн, был схвачен в Сирии почти 60 лет назад.



Глава агентства Давид Барнеа принял участие в открытии Национального музея имени Коэна в Герцлии, сообщает Ynet. На церемонии Барнеа показал последнюю телеграмму, которую Коэн отправил в предполагаемый день его поимки, 19 января 1965 года.



В этом сообщении шпион сообщил о совещании, состоявшемся в сирийском Генштабе в ночь перед его арестом с участием тогдашнего президента Сирии Амина Аль-Хафиза.



Барнеа добавил, что причина ареста Коэна "всегда вызывала споры" из-за предположений о том, что кураторы зашли слишком далеко, что привело к дополнительным рискам.



"Причина поимки Эли Коэна всегда вызывала споры. Он слишком много передал? Он действовал вопреки директивам? Этот вопрос является предметом споров на протяжении многих лет. Впервые после глубокого исследования, проведенного недавно, раскрою, что Эли Коэн не был схвачен из-за количества его передач или давления со стороны штаб-квартиры. Эли Коэн был схвачен, потому что его сообщения были просто перехвачены и триангулированы противником. Теперь это факт разведки", - рассказал Барнеа.



Последняя телеграмма Эли Коэна будет передана в государственный архив, а ее копия выставлена ​​в новом музее. Глава Моссада пообещал продолжить раскрывать подробности операций Коэна в Сирии в 1961-1965 годах и работать над доставкой его останков в Израиль для захоронения.