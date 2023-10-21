Война в Израиле: саммит в Каире не принес результатов
"Саммит мира" в Каире, инициированный Египтом из-за войны в Израиле, завершился без каких-либо видимых результатов.
Арабские лидеры осудили операцию ЦАХАЛа "Железные мечи" в Газе.
На саммите не было ни израильских, ни американских представителей. Участники мероприятия не смогли достичь какого-либо соглашения относительно прекращения огня.
Дипломаты, присутствовавшие на переговорах, заявили, что не испытывают оптимизма относительно готовящейся Израилем наземной операции в Газе с целью уничтожения ХАМАСа.