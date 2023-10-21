



Война в Израиле: саммит в Каире не принес результатов

"Саммит мира" в Каире, инициированный Египтом из-за войны в Израиле, завершился без каких-либо видимых результатов.



Арабские лидеры осудили операцию ЦАХАЛа "Железные мечи" в Газе.



На саммите не было ни израильских, ни американских представителей. Участники мероприятия не смогли достичь какого-либо соглашения относительно прекращения огня.



Дипломаты, присутствовавшие на переговорах, заявили, что не испытывают оптимизма относительно готовящейся Израилем наземной операции в Газе с целью уничтожения ХАМАСа.