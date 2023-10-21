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Война в Израиле: саммит в Каире не принес результатов
21.10.2023 19:52 Алина Груднева

Война в Израиле: саммит в Каире не принес результатов

"Саммит мира" в Каире, инициированный Египтом из-за войны в Израиле, завершился без каких-либо видимых результатов.

Арабские лидеры осудили операцию ЦАХАЛа "Железные мечи" в Газе.

На саммите не было ни израильских, ни американских представителей. Участники мероприятия не смогли достичь какого-либо соглашения относительно прекращения огня.

Дипломаты, присутствовавшие на переговорах, заявили, что не испытывают оптимизма относительно готовящейся Израилем наземной операции в Газе с целью уничтожения ХАМАСа.

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