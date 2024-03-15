



Война в центре Европы идет уже третий год. А что Германия?

Мощнейшая экономика лидера ЕС Германии до сих пор выглядит растерянной относительно военно-промышленного комплекса. Немцы так отчаянно не собирались воевать, что, кажется, они до сих пор протирают глаза, очнувшись от глубокого сна. А войну уже видно в окно.



Целых два года Германия не просто не собиралась воевать, а еще и упорно ничего не делала даже для себя. Периодически испытывая какие-то несколько дней позора то по поводу старых снарядов, то по поводу сломанных танков, то по поводу не тех БТРов. Теперь все гораздо серьезней. Невозможно отмахиваться палкой от роя пчел.



Со всех сторон Шольцу говорят: “Дай Taurus, дай!”



Йоахим Кнопф, управляющий директор Taurus Systems, в январе заявил, что "Мы можем в кратчайшие сроки начать новое производство Taurus, интеграцию платформы и доработку имеющихся ракет. Предпосылкой для этого является заказ от клиента".



Тем не менее, аналитики оценивают, что на производство новой ракеты Taurus понадобится около двух лет.



Увеличение или возобновление производства крылатой ракеты "не может быть осуществлено сразу, поскольку цепь поставок также должна увеличить производство или возобновить производство компонентов, что требует времени", сказал Дуглас Барри, старший научный сотрудник по военно-аэрокосмическим вопросам в Международном институте стратегических исследований".



Правда Шольца заключается в том, что в настоящее время ракеты Taurus не производятся. За два года войны не было сделано ничего в этом направлении.



