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трюдо | Фото: скриншот
10.06.2023 16:22 Алина Груднева

Военная помощь Украине от Канады: Трюдо озвучил подробности

Канада в рамках военной помощи Украине передаст стране конфискованный российский самолет Ан-124 "Руслан".

Информацию об этом подтвердил премьер-министр страны Джастин Трюдо во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Он также уточнил, что в новый пакет военной помощи войдут 10 тысяч артиллерийских снарядов и 76 бронеавтомобилей Roshel Senator.

Помимо прочего, Канада присоединится к коалиции истребителей.

Ранее канадская сторона объявила о новом пакете военной помощи Украине в размере около $400 млн.


 

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