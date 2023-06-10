



Военная помощь Украине от Канады: Трюдо озвучил подробности

Канада в рамках военной помощи Украине передаст стране конфискованный российский самолет Ан-124 "Руслан".



Информацию об этом подтвердил премьер-министр страны Джастин Трюдо во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.



Он также уточнил, что в новый пакет военной помощи войдут 10 тысяч артиллерийских снарядов и 76 бронеавтомобилей Roshel Senator.



Помимо прочего, Канада присоединится к коалиции истребителей.



Ранее канадская сторона объявила о новом пакете военной помощи Украине в размере около $400 млн.





