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Во Франции запретили пропалестинские демонстрации
12.10.2023 19:10 Алина Груднева

Во Франции запретили пропалестинские демонстрации

Во Франции официально запретили проведение пропалестинских демонстраций в поддержку Газы.

По данным французского правительства, такие мероприятия могут привести к общественным беспорядкам. Также решено усилить охрану для депутатов-евреев.

Ранее демонстрации в поддержку палестинцев запретили в Берлине, поскольку акции представляют угрозу общественной безопасности и порядку.

Также же распоряжение выдали и в Вене, но это не помешало 11 октября сторонникам палестинцев пройти маршем и заблокировать центральную площадь.

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