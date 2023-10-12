



Во Франции запретили пропалестинские демонстрации

Во Франции официально запретили проведение пропалестинских демонстраций в поддержку Газы.



По данным французского правительства, такие мероприятия могут привести к общественным беспорядкам. Также решено усилить охрану для депутатов-евреев.



Ранее демонстрации в поддержку палестинцев запретили в Берлине, поскольку акции представляют угрозу общественной безопасности и порядку.



Также же распоряжение выдали и в Вене, но это не помешало 11 октября сторонникам палестинцев пройти маршем и заблокировать центральную площадь.