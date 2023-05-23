Видео: тысячи демонстрантов пришли к Кнессету
Тысячи демонстрантов, пройдясь маршем от въезда в Иерусалим, собрались возле здания Кнессета.
Они протестуют против правительства, "грабящего государственную казну".
Демонстрация состоялась в преддверии голосования по госбюджету. Протестующие размахивают израильскими флагами и скандируют антиправительственные лозунги, трубя при этом в рожки.
Помимо Иерусалима, сотни демонстрантов вышли на акции протеста по всей стране.
אלפים מפגינים כעת מחוץ לכנסת במחאת "ליל הביזה" pic.twitter.com/XUxCDfwAUw— Yael Freidson יעל פרידסון (@YaelFreidson) May 23, 2023