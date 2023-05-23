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Видео: тысячи демонстрантов пришли к Кнессету
23.05.2023 20:02 Алина Груднева

Видео: тысячи демонстрантов пришли к Кнессету

Тысячи демонстрантов, пройдясь маршем от въезда в Иерусалим, собрались возле здания Кнессета.

Они протестуют против правительства, "грабящего государственную казну".

Демонстрация состоялась в преддверии голосования по госбюджету. Протестующие размахивают израильскими флагами и скандируют антиправительственные лозунги, трубя при этом в рожки.

Помимо Иерусалима, сотни демонстрантов вышли на акции протеста по всей стране.

 

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