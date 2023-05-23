



Видео: тысячи демонстрантов пришли к Кнессету

Тысячи демонстрантов, пройдясь маршем от въезда в Иерусалим, собрались возле здания Кнессета.



Они протестуют против правительства, "грабящего государственную казну".



Демонстрация состоялась в преддверии голосования по госбюджету. Протестующие размахивают израильскими флагами и скандируют антиправительственные лозунги, трубя при этом в рожки.



Помимо Иерусалима, сотни демонстрантов вышли на акции протеста по всей стране.



