Стартовал марш протеста против госбюджета в Иерусалиме
Вечером, 23 мая, возле Струнного моста в Иерусалиме собрались несколько тысяч человек.
Оттуда они прошли маршем к сторону Кнессета в рамках протеста против государственного бюджета.
Демонстранты с израильскими флагами скандировали лозунги против правительства, "грабящего государственную казну".
*ירושלים.*— Margalit shmueli (@Margalitshmuel2) May 23, 2023
*התחלנו.*
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מחאת ההיטקיסטים pic.twitter.com/cMIv9HCt6M
Ожидается, что сегодня вечером состоится голосование по утверждению госбюджета.
ערב טוב ירושלים! ליל הביזה! pic.twitter.com/bvwnvUkuYE— Ami Dror 🇮🇱 עמי דרור (@AmiDror) May 23, 2023
Перед этим с заявлениями для прессы выступят премьер-министр Биньямин Нетаниягу и лидеры оппозиции.