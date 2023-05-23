



Стартовал марш протеста против госбюджета в Иерусалиме

Вечером, 23 мая, возле Струнного моста в Иерусалиме собрались несколько тысяч человек.



Оттуда они прошли маршем к сторону Кнессета в рамках протеста против государственного бюджета.



Демонстранты с израильскими флагами скандировали лозунги против правительства, "грабящего государственную казну".





ערב טוב ירושלים! ליל הביזה! pic.twitter.com/bvwnvUkuYE — Ami Dror 🇮🇱 עמי דרור (@AmiDror) May 23, 2023

Ожидается, что сегодня вечером состоится голосование по утверждению госбюджета.Перед этим с заявлениями для прессы выступят премьер-министр Биньямин Нетаниягу и лидеры оппозиции.