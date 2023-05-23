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Стартовал марш протеста против госбюджета в Иерусалиме
23.05.2023 19:03 Алина Груднева

Стартовал марш протеста против госбюджета в Иерусалиме

Вечером, 23 мая, возле Струнного моста в Иерусалиме собрались несколько тысяч человек.

Оттуда они прошли маршем к сторону Кнессета в рамках протеста против государственного бюджета.

Демонстранты с израильскими флагами скандировали лозунги против правительства, "грабящего государственную казну".

Ожидается, что сегодня вечером состоится голосование по утверждению госбюджета.

Перед этим с заявлениями для прессы выступят премьер-министр Биньямин Нетаниягу и лидеры оппозиции.
 

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