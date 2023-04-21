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Вице-премьер Британии ушел в отставку: "важно сдержать слово"
21.04.2023 12:17 Алина Груднева

Вице-премьер Британии ушел в отставку: "важно сдержать слово"

Доминик Рааб подал в отставку с должности заместителя премьер-министра и министра юстиции Великобритании.

Британский вице-премьер решил уйти после результатов расследования по поводу злоупотреблений в отношении подчиненных с его стороны.

По данным CNN, проверка была проведена независимым следователем после того, как на поведение Рааба подали восемь жалоб. Он якобы жестко обращался с сотрудниками.

"Я призвал к расследованию и обязался уйти в отставку, если оно выявит какие-либо издевательства с моей стороны. Я считаю, что важно сдержать свое слово", - объявил Рааб.
 

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