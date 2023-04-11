



Вход на Храмовую гору закрыт для евреев с завтрашнего дня до конца Рамадана

Премьер-министр, министр обороны и министр национальной безопасности завершили всестороннюю оценку ситуации с руководителями подразделений безопасности.



Премьер-министр и министры поручили приложить все необходимые оперативные силы, чтобы защитить молящихся, которые придут к Западной стене, и дороги, которых к ней ведут.



Кроме того, по единодушной рекомендации глав силовых структур было решено запретить вход еврейских посетителей и туристов на Храмовую гору до окончания Рамадана. Премьер-министр похвалил израильскую полицию за то, как они действовали на Храмовой горе и Западной стене во время Песаха, а также силы безопасности за контрмеры и действия по защите израильских граждан, которые спасли жизни арабов.



Канцелярия министра обороны Йоава Галанта заявила в ответ на запросы журналистов, что "в оценке ситуации, которая была завершена недавно в отношении восхождения евреев на Храмовую гору до конца месяца Рамадан, все силовики высказали единодушное мнение не допускать с завтрашнего дня посещения евреями Храмовой горы. Позицию министра обороны Галанта поддержали все руководители различных силовых структур - начальник штаба, глава ШАБАК и начальник полиции.



Движение "Возвращение на гору" отреагировало на это решение: "Мы осуждаем пораженческое решение израильского правительства закрыть Храмовую гору для евреев до конца Рамадана.



Лидеры движения также добавили, что ожидали "полноправного" правительства, которое не поддастся угрозам террористических организаций и позволит евреям подняться на гору, несмотря на запугивание: "Наша надежда не оправдалась. Обещания выборных должностных лиц оказались пустым разговором".



Стоит отметить, что это решение не уникально. Прошлые годы правительства действовали также.

