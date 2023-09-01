Новости » Политика
Вертолет залетел: Беларусь обвинила Польшу в нарушении государственной границы
01.09.2023 20:58 Раиса Вовк

Вертолет залетел: Беларусь обвинила Польшу в нарушении государственной границы

В пятницу, 1 сентября, Государственный пограничный комитет Республики Беларусь заявил, что польский военный вертолет Ми-24 якобы нарушил белорусскую границу. 

"Днем 1 сентября белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовичском районе Гродненской области", - говорится в сообщении.

В Беларуси заявили, что польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно.

"Об этом инциденте проинформирована польская сторона", - добавили в Комитете.

Напомним, ранее два боевых вертолета Беларуси Ми-8 и Ми-24 нарушили государственную границу Польши. Они пролетели над одним из польских сел во время "учений". 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы