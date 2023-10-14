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Верховный аятолла Ирана назвал войну в Газе “символом мощи ислама”
14.10.2023 18:50 Наталья Богинская

Верховный аятолла Ирана назвал войну в Газе “символом мощи ислама”

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что беспрецедентное нападение ХАМАС на Израиль приведет к победе палестинцев, и назвал войну “одним из символов силы ислама”. Об этом сообщило официальное информационное агентство IRNA.

“Часть нынешних событий является показателем невероятной силы ислама в Палестине, и, если Бог даст, движение, начавшееся в Палестине, будет продвигаться вперед и приведет к полной победе палестинцев”, – сказал он.

Хаменеи также призвал исламский мир помочь палестинцам.

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