



Верховный аятолла Ирана назвал войну в Газе “символом мощи ислама”

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что беспрецедентное нападение ХАМАС на Израиль приведет к победе палестинцев, и назвал войну “одним из символов силы ислама”. Об этом сообщило официальное информационное агентство IRNA.



“Часть нынешних событий является показателем невероятной силы ислама в Палестине, и, если Бог даст, движение, начавшееся в Палестине, будет продвигаться вперед и приведет к полной победе палестинцев”, – сказал он.



Хаменеи также призвал исламский мир помочь палестинцам.