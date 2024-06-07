



Венгрия снова заблокировала старт переговоров по вступлению Украины в ЕС

В пятницу, 7 июня, послы стран-членов Евросоюза снова не смогли принять решение о рекомендациях Еврокомиссии начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной из-за позиции Венгрии. Об этом сообщил высокопоставленный европейский дипломат, передает агентство Интерфакс-Украина.



"Все знают, что Комиссия считает, что Молдова и Украина завершили выполнять свои условия, и что мы должны провести межправительственную конференцию. На заседании это было очень ясно. Многие страны сказали, что согласны с этим, но Венгрия снова заявила, что у них есть условия, которые еще предстоит выполнить, иначе они не смогут принять оценку Комиссии", – сказал он.



По словам другого высокопоставленного дипломата, Венгрия "выступила с такими же разглагольствованиями, как и в прошлый раз, о недостаточном прогрессе, сделанном Украиной в отношении национальных меньшинств".



"Венгрия снова вспомнила 11 вопросов, зачитала две поправки в переговорные рамки о добрососедских отношениях и национальных меньшинствах, вспомнив, что нам (ЕС) также нужно продвигаться вперед с Сербией и Албанией. Остальные из нас, участвующие в дебатах, – все, кроме Венгрии, громко и ясно поддерживают оценку Комиссии и отвергли внесение новых требований. Мы все выступаем за то, чтобы провести межправительственную конференцию уже 25 июня", – рассказал собеседник агентства.



В то же время оба высокопоставленных дипломата констатировали, что обсуждение будет продолжено на следующей неделе.



При этом не исключена возможность того, что Будапешт пойдет на компромисс ради прогресса для стран Западных Балкан, дав "зеленый свет также Украине и Молдове".