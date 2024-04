Центральная площадь Будапешта Хёшок Тере и прилегающие улицы и проспекты наполнены людьми - люди требуют немедленной отставки Виктора Орбана. Толпа скандирует: “Орбан уходи!”

See you again on the 5th of May!

💪🇪🇺🇭🇺

No fear! Hungary is not Orban!#FREEHUNGARY pic.twitter.com/AQTSttalQa