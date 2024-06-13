



Великобритания предоставит Украине многомиллионный пакет помощи

Великобритания предоставляет пакет финансирования на сумму до 242 миллионов фунтов стерлингов (примерно 309 млн долларов) для неотложных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей Украины. Об этом сообщает правительство Великобритании.



О выделении помощи объявит на саммите G7 в Италии, который пройдет 13-15 июня, премьер-министр Риши Сунак.

Приоритетом для него на саммите будет работа с партнерами по согласованию способа использования замороженных российских активов для поддержки Украины.



"Лидеры Великобритании и G7 ясно дали понять, что Россия должна заплатить за ущерб, который она причиняет Украине. Мы будем изучать все законные возможности использования обездвиженных российских активов для поддержки Украины", - говорится в сообщении.



По данным Британии, стоимость активов, находящихся в юрисдикциях G7, составляет 285 миллиардов долларов.

Напомним, лидеры стран "Большой семерки" (G7) в ходе саммита 13-15 июня договорятся о кредите для Украины на 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных активов России.