



Великобритания: Лейбористская партия обязуется признать палестинское государство

Лейбористская партия Великобритании, как ожидается, включит в свой предвыборный манифест обещание признать палестинское государство в подходящий момент мирных переговоров, сообщила в четверг газета The Guardian со ссылкой на людей, знакомых с документом.



В манифесте, в котором излагается политика партии в преддверии общенациональных выборов в Великобритании 4 июля, также будет обещание обеспечить, чтобы на признание палестинского государства не наложила вето "соседняя страна", сообщает газета.



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Манифест будет доработан на встрече с профсоюзами в пятницу и представлен в следующий четверг, говорится в сообщении.



Лидер лейбористов Кейр Стармер заявил в прошлом месяце, что он хотел бы признать палестинское государство, если получит власть, но такой шаг должен быть сделан в нужное время в рамках мирного процесса, сообщает Reuters.



Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон несколько месяцев назад заявил, что его страна может официально признать палестинское государство после прекращения огня в Газе, не дожидаясь результатов переговоров между Израилем и палестинскими арабами, которые могут затянуться на годы.



Сообщение, опубликованное в четверг, появилось через неделю после того, как Испания, Норвегия и Ирландия официально признали палестинское государство, сделав соответствующее заявление на предыдущей неделе.



Ранее на этой неделе Словения официально признала палестинское государство, после того как ее парламент подавляющим большинством голосов проголосовал за этот шаг.



ПА уже давно призывает страны признать "Палестину" в обход прямых переговоров с Израилем.

