



В Варшаве осужденные политики пришли на прием во дворец президента

В Варшаве разгорается нешуточный внутриполитический скандал. Ранее двое парламентариев от партии ПиС были приговорены к тюремному заключению - бывший министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский и его бывший госсекретарь Мацей Васик фактически должны были начать свой двухлетний тюремный срок во вторник. Оба были признаны виновными в злоупотреблении служебным положением. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.



Однако, вместо того, чтобы начать исполнять наказание уже бывшие политики были найдены полицией в обществе Дональда Туска. Впрочем, сам Туск заявляет о “саботаже”.



О местонахождении “беглецов” стало известно благодаря публикации в соцсети Х, которую разместил Офис президента. Разыскиваемые отправились на прием, устроенный главой государства Анджеем Дудой в президентском дворце. Там они пробыли несколько часов. И наконец, вечером их арестовали, о чем сообщила полиция Варшавы.

