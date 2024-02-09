



В Украине разобрали и опровергли фейковые страшилки Путина

Два часа интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стали сплошным потоком псевдоисторической лжи и манипуляций. В попытках оправдать захватническую войну, российский лидер обнародовал ряд фейков об Украине.



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Центр стратегических коммуникаций опроверг основные фейковые заявления Путина.



Тезис: Цель войны в Украине – "запрет всяческих неонацистских движений"



Путин в очередной раз повторил, что цель так называемой "спецоперации" в Украине - это денацификация, "запрет всяческих неонацистских движений". При этом он признал, что россияне пока не добились цели.



"Вы знаете, как вам не покажется странным, во время переговоров в Стамбуле мы договорились о том, что в Украине не будет культивироваться неонацизм, в том числе и будет запрещен на законодательном уровне. Это, оказывается, можно сделать во время переговорного процесса. И здесь нет ничего унизительного для Украины как для современного цивилизованного государства. Разве какому-то государству можно пропагандировать нацистов? Нет, правда? Вот и все", – сказал Путин.



Правда: "Неонацизм в Украине" – это вымысел российской пропаганды. Таким образом, Москва пытается представить нашу страну как законную цель для агрессии, террора и уничтожения.



Тезис: Войну можно было закончить еще полтора года назад, но "Украина подверглась требованиям Джонсона"



Путин заявил, что якобы бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уговорил Украину продолжать боевые действия.



Правда: На российско-украинских переговорах в Беларуси и Турции в феврале-марте 2022 года не был достигнут приемлемый для сторон результат. Москва склоняла Киев к капитуляции. Единственная причина, почему Украина участвовала в этих разговорах – угрожающая ситуация на фронте в первые недели полномасштабного российского вторжения. Однако Силы обороны, остановившие захватчика под Киевом, избавили украинских дипломатов от необходимости подвергаться российскому диктату.



Тезис: Украину создал Ленин, а затем еще раз – Сталин



Путин повторил традиционный пропагандистский фейк о том, что якобы Украину создал Владимир Ленин. Но в этот раз он прибавил к Ленину еще и Сталина.



"У Румынии и Венгрии тоже часть территорий забрали, и они, эти территории, вошли в состав советской Украины и до сих пор там находятся. Поэтому мы имеем все основания говорить, что, конечно, Украина в определенном смысле – искусственное государство, созданное по воле Сталина", – сказал он.



Правда: Новейшее украинское государство было основано не Лениным и Сталиным, а украинским национальным движением – одновременно с Польшей, Литвой, Грузией и даже самой Россией как республикой. Российские большевики не создали, а завоевали независимую Украину, превратив ее в очередную советскую республику.



Тезис: В Украине идет "гражданская война" между россиянами



"Украинские солдаты попали в окружение – это конкретный пример из жизни, боевые действия – наши солдаты кричат им: "Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдайтесь!". И вдруг оттуда на русском, хорошем русском кричат: "Россияне не сдаются!" – и все погибли. Они до сих пор россиянами чувствуют себя. В этом смысле то, что происходит, это в определенной степени элемент гражданской войны", – сказал Путин.



Правда: В Украине живет много россиян, являющихся патриотами и защитниками украинского государства. Но нарратив Путина о "преследовании россиян в Украине" и "освобождении" используется для разжигания войны. Выражение "русские не сдаются" – хорошо известно людям, знакомым с русской культурой. Неудивительно поэтому, что украинские воины могли выбрать его для троллинга россиян.



Тезис: США нужно "просто договориться с Россией" и война закончится



Путин манипулировал мнением о том, что якобы "американцам нечем заняться". Вспомнил о проблемах на границе с Мексикой, большом национальном долге США.



"Вам нечем заняться. Поэтому вы должны воевать в Украине. Не лучше ли договориться с Россией?" – заявил он.



Правда: Россия и Путин регулярно нарушают все договоренности и отказываются выполнять международные соглашения, под которыми стоит подпись руководства РФ. Совершив полномасштабное нападение на Украину, россияне нарушили около 400 международных соглашений.



О чем еще не спросил Карлсон Путина:

О блокировании американских соцсетей в РФ, в частности X (Twitter), на которой вышло это интервью. Это нарушение свободы слова.

О преследовании протестантов в России. С 2017 в РФ запрещена деятельность Свидетелей Иеговы. На оккупированных территориях Украины с 2014 похищают, пытают, грабят, убивают протестантских проповедников и верующих.

О похищении украинских детей. За это на Путина выписан международный ордер.

О массовых убийствах и издевательствах над гражданскими украинцами на оккупированных территориях (Буча, Изюм) и других военных преступлениях.

О военных провокациях против стран НАТО, которые являются также провокациями против США как их военного союзника.